"Бездоганна дурість" від Наришкіна: Польща "готує возз'єднання" з Західною Україною

Голова російської розвідки Сергій Наришкін заявив про нібито плани Польщі ввести війська в західні області України і встановити над ними військовий і політичний контроль. В Офісі президента зазначають, що ця заява є "бездоганною дурістю".

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, сьогодні Наришкін заявив про наявність відомостей про те, що нібито Польща за допомогою США готується відновити контроль над "історичними володіннями" в Україні. Нібито з цією метою польська сторона готується ввести війська в західні області, причому за участю "охочих держав".

Наришкін стверджує, що "польських миротворців" хочуть розмістити в безпечних частинах України, щоб вони нібито поступово взяли контроль над стратегічними об'єктами. Більше того, Варшава нібито вже шукає "договороздатних" українських політиків.

"Тут немає ані найменшого предмета для коментаря. Тому що це бездоганна дурість, яка, по-перше, не має ані найменшого відношення до реальності, а по-друге, знову оголює інтелектуальну слабкість представників російської політичної еліти", - зазначив Подоляк.