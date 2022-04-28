"Безупречная глупость" от Нарышкина: Польша "готовит воссоединение" с Западной Украиной

Глава российской разведки Сергей Нарышкин заявил о якобы планах Польши ввести войска в западные области Украины и установить над ними военный и политический контроль. В Офисе президента отмечают, что это заявление является "безупречной глупостью".

В частности, сегодня Нарышкин заявил о наличии сведений о том, что якобы Польша с помощью США готовится восстановить контроль над "историческими владениями" в Украине. Якобы с этой целью польская сторона готовится ввести войска в западные области, причем с участием "желающих государств".

Нарышкин утверждает, что "польских миротворцев" хотят разместить в безопасных частях Украины, чтобы они якобы постепенно взяли контроль над стратегическими объектами. Более того, Варшава якобы уже ищет "договороспособных" украинских политиков.

"Здесь нет ни малейшего предмета для комментария. Потому что это безупречная глупость, которая, во-первых, не имеет ни малейшего отношения к реальности, а во-вторых, опять обнажает интеллектуальную слабость представителей российской политической элиты", - отметил Подоляк.