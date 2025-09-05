ua en ru
Суд отказал Безуглой в льготе для УБД: почему апелляцию по делу генерала Зубанича оставили без движения

Пятница 05 сентября 2025 13:19
Суд отказал Безуглой в льготе для УБД: почему апелляцию по делу генерала Зубанича оставили без движения Фото: суд обязал Марьяну Безуглую уплатить судебный сбор, несмотря на статус УБД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Киевский апелляционный суд обязал Марьяну Безуглую уплатить судебный сбор по делу по иску генерала Зубанича, несмотря на его статус участницы боевых действий. До факта оплаты апелляцию оставили без движения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Киевский апелляционный суд оставил без движения жалобу адвоката Яны Бабенко, представляющей интересы народного депутата Марьяны Безуглой. Причина – неуплата судебного сбора.

Дело рассматривают по иску бригадного генерала ВСУ Василия Зубанича. Он требует опровержения информации, размещенной Безуглой в социальной сети Facebook, а также возмещения морального вреда.

В феврале 2025 года Печерский райсуд частично удовлетворил иск, признав часть информации недостоверной. Депутата обязали ее опровергнуть, а также уплатить 1 грн морального ущерба и 24 081,5 грн расходов на экспертизу.

Защита Безуглой подала апелляцию, ссылаясь на то, что она освобождена от уплаты сбора как участник боевых действий. В подтверждение адвокат предоставила удостоверение ветерана войны Марьяны Безуглой от 16 сентября 2016 года.

Однако суд установил, что льгота не применяется к этому делу, поскольку иск не касается защиты прав, связанных со статусом участника боевых действий.

Размер сбора за подачу апелляционной жалобы составляет 6 358,8 грн исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн на 1 января 2025).

Суд оставил апелляционную жалобу без движения, предоставив стороне защиты пять дней для устранения недостатков путем уплаты сбора или предоставления документов, подтверждающих право на льготу.

В случае невыполнения требований суда апелляционную жалобу могут признать неподанной и возвратить.

