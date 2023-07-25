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Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет

Фото: безработица в Украине упала до минимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

Согласно последним данным, в июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысяч, среди которых 80,7 тысячи - женщины. Год назад было 316,4 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 264,9 до 47,0 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 45,0 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Новые правила

В Украине в мае вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу.

Теперь заявление о получении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно подать:

  • - через веб-портал или мобильное приложение;
  • - путем личного обращения в ближайший центр занятости.

Кроме того, для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

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работа в Украине