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Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік

Фото: безробіття в Україні впало до мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися та оновив черговий історичний мінімум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

Згідно з останніми даними, у червні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 113,4 тисяч, серед яких 80,7 тисяч - жінки. Рік тому було 316,4 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 264,9 до 47,0 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 45,0 тисяч. Навантаження одне вільне місце становить 3,0.

Нові правила

В Україні у травні набув чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.

Тепер заяву про набуття статусу зареєстрованого безробітного або його припинення можна подати:

  • - через веб-портал чи мобільний додаток;
  • - шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.

Крім того, для набуття статусу необхідно надавати військово-обліковий документ.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

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