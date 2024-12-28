Беспрецедентный масштаб. Как украинские дроны закрыли нужды Сил обороны: ответ Умерова

По его словам, для беспилотных летательных аппаратов для Сил обороны в этом году составила 96,2%. Благодаря украинскому производству закрываются ключевые потребности военных.

В 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

более 1,5 миллиона FPV-дронов

ударные коптеры-бомберы

самолеты-камикадзе

разведывательные дроны-крылья

дальнобойные deepstrike-дроны

"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности взаимодействия между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями станет нашим приоритетом и в 2025 году", - добавил Умеров.

Фото: инфографика обеспечения Сил обороны дронами (facebook.com/rustemumerov.ua)

Поставки дронов увеличились в 19 раз

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз.

Это сказывается и на количестве пораженных и уничтоженных целей противника, которое выросло в 3,7 раза по сравнению с 2023-м. Главком отметил, что Украина продолжит наращивать выпуск дронов, необходимых в условиях современной войны.