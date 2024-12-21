Без участия пехоты. Украина осуществила первую атаку, используя только беспилотники

Украина осуществила свою первую атаку, используя только роботизированные системы. Речь идет о наземных беспилотниках и FPV-дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Спикер бригады "Хартия" НГУ, которая действовала на Харьковском направлении, 20 декабря сообщил, что украинские силы осуществили свой первый наземный удар исключительно с использованием роботизированных систем вместо пехоты. Это произошло возле населенного пункта Липцы.

По словам спикера, украинские силы применили десятки роботизированных систем, в том числе беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

Аналитики ISW отмечают, что эта атака стала примером того, как Украина развивает технологические инновации, чтобы компенсировать ограничения в живой силе.

Украина также продолжает инновационное производство беспилотников. Как сообщили в Генштабе ВСУ, в Украине завершили испытания беспилотника на оптоволоконных кабелях, который будет более устойчивым к РЭБ.

Украинская компания-производитель дронов сообщила, что недавно собрала прототип первого беспилотника FPV, изготовленного исключительно из украинских компонентов.