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Поставки дронов в Силы обороны рекордно увеличились в 2024 году. Сырский назвал цифры

Украина, Суббота 28 декабря 2024 12:07
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Поставки дронов в Силы обороны рекордно увеличились в 2024 году. Сырский назвал цифры Фото: поставки дронов в Силы обороны увеличились в 19 раз в 2024 году (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Поставки дронов в Силы обороны рекордно увеличились в 2024 году. Объемы выросли в 19 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В 2024 году, по его словам, в Вооруженных силах Украины были созданы Силы беспилотных систем.

"По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Количество пораженных и уничтоженных целей противника выросло в 3,7 раза", - рассказал он.

Как отметил Сырский, Украина и в дальнейшем будет наращивать эту чрезвычайно важную компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны.

Создание Сил беспилотных систем в Украине

Напомним, в начале сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных силах Украины". В структуре ВСУ создали отдельный род сил - Силы беспилотных систем.

Уже в середине сентября президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.

Добавим, ранее в Минобороны отмечали, что Украина в 2025 году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах. В частности, украинские военные получат более 30 тысяч ударных дронов DeepStrike.

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