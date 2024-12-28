Безпрецедентний масштаб. Як українські дрони закрили потреби Сил оборони: відповідь Умєрова

За його словами, для безпілотних літальних апаратів для Сил оборони цього року становила 96,2%. Завдяки українському виробництву закриваються ключові потреби військових.

У 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:

понад 1,5 мільйона FPV-дронів

ударні коптери-бомбери

літаки-камікадзе

розвідувальні дрони-крила

далекобійні deepstrike-дрони

"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами стане нашим пріоритетом і в 2025 році", - додав Умєров.

Фото: інфографіка забезпечення Сил оборони дронами (facebook.com/rustemumerov.ua)

Поставки дронів збільшилися в 19 разів

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що порівняно з минулим роком обсяги постачань безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися в 19 разів.

Це позначається і на кількості уражених і знищених цілей противника, яка зросла в 3,7 рази порівняно з 2023-м. Головком зазначив, що Україна продовжить нарощувати випуск дронів, необхідних в умовах сучасної війни.