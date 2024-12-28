Беспрецедентный масштаб. Как украинские дроны закрыли нужды Сил обороны: ответ Умерова
Украина выходит на полное обеспечение Сил обороны дронами собственного производства. Данная отрасль за 2024 год достигла беспрецедентных масштабов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Рустема Умерова.
По его словам, для беспилотных летательных аппаратов для Сил обороны в этом году составила 96,2%. Благодаря украинскому производству закрываются ключевые потребности военных.
В 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:
- более 1,5 миллиона FPV-дронов
- ударные коптеры-бомберы
- самолеты-камикадзе
- разведывательные дроны-крылья
- дальнобойные deepstrike-дроны
"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности взаимодействия между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями станет нашим приоритетом и в 2025 году", - добавил Умеров.
Фото: инфографика обеспечения Сил обороны дронами (facebook.com/rustemumerov.ua)
Поставки дронов увеличились в 19 раз
Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз.
Это сказывается и на количестве пораженных и уничтоженных целей противника, которое выросло в 3,7 раза по сравнению с 2023-м. Главком отметил, что Украина продолжит наращивать выпуск дронов, необходимых в условиях современной войны.
Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинские беспилотники уже способны поражать цели на расстоянии до 2000 км.
Как отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW), 20 декабря украинские силы провели первую наземную атаку исключительно с применением роботизированных систем, без участия пехоты. Это произошло в районе Липцев Харьковской области.
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