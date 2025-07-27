Беспрецедентное количество: Украина получит десятки тысяч наборов для дронов с ИИ

Украина получит от американо-немецкой компании Auterion беспрецедентное количество "боевых наборов" Skynode для беспилотников. Всего передадут 33 тысячи комплектов для дронов, оснащенных искусственным интеллектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что "боевые наборы" Skynode для дронов - это комплекты программного обеспечения для оснащения в первую очередь беспилотников-перехватчиков. Skynode поможет Украине бороться с налетами российско-иранских ударных дронов типа "Шахед".
Отправку партии в 33 тысячи комплектов Skynode подтвердил Лоренц Майер, главный исполнительный директор Auterion. По его словам, партию отправят в Украину до конца 2025 года.
Оплачивать контракт на изготовление комплектов будет Пентагон - сумма составит примерно 50 миллионов долларов. Это часть помощи США Украине в сфере безопасности.
При этом программное обеспечение разработки Auterion уже используется в некоторых украинских дронах. Но сейчас масштаб заказа "боевых наборов" Skynode превосходит все прошлые поставки.
"Тогда мы отправили тысячи, а сейчас отправляем десятки тысяч... это беспрецедентный масштаб", - заявил Майер.
Skynode - это так называемые "ударные комплекты" разработки Auterion, которые работают исключительно на ПО компании. Они включают камеру, модули радиоуправления и некоторые другие "примочки".
Skynode может превратить обычные FPV-дроны в "системы вооружения на базе искусственного интеллекта". Такие дроны не поддаются глушению системы радиоэлектронной борьбы и способны выследить движущуюся цель на дистанции до километра, уверяет Майер.
Развертывание беспилотников, оснащенных Skynode, демонстрирует, что соглашение об усилении сотрудничества в сфере изготовления дронов между Украиной и США актуально. Директор Auterion отметил, что его компания "была пионером" в сотрудничестве с Киевом.
"Это фактически признание того, что закалка боеспособности, которая произошла в Украине в сфере беспилотников, является актуальной. Это способ поддержать Украину, но это также технологии, которые... страны НАТО хотят получить", - сказал Майер.
При этом разработчик уверяет, что его компания не планирует конкурировать с существующими украинскими проектами. Задача - сделать вклад в то, чего Украина пока не имеет.
"У них фантастическая индустрия беспилотников. Мы хотим внести свой вклад в то, чего у них еще нет, и что больше ориентировано на программно-определяемую войну. То, что мы предлагаем, - это перепрыгивание с того, что есть на поле боя сейчас, то есть переход к целевому назначению и роевому использованию на основе искусственного интеллекта", - отметил он.
Впрочем, по словам Майера, несмотря на революционное оборудование дронов системами искусственного интеллекта, они не будут самостоятельно выбирать цели для атаки. Это всегда будет делать человек.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Цель, к которой идет военная индустрия - возможность применить против российских "шахедов" до 1000 перехватчиков в сутки.
По словам Зеленского, цена вопроса развертывания производства дронов-перехватчиков для Украины составляет примерно шесть миллиардов долларов.
Со своей стороны, новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль еще 23 июля заявил, что по состоянию на этот день Украина заключила уже 4 контракта на более 3 млрд гривен. Речь идет о договорах на поставку дронов-перехватчиков.
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