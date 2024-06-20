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РосСМИ пишут об атаках беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае и Адыгее: вспыхнули пожары

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. На предприятии начался пожар. Также сообщается об атаке на НПЗ в посёлке Энем в Адыгее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-каналы Baza, Shot, ASTRA.

По данным российских каналов, атака на завод началась около 2:30.

Россияне пишут, что дроны якобы были сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар. На месте действуют оперативные службы.

Также сообщают о взрывах и пожаре в посёлке Энем в Адыгее. Официальной информации пока нет.

ASTRA пишет, что в Энеме находится нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В 8 километрах от Энема — Афипский НПЗ, где полыхает пожар.

Кроме того, росСМИ сообщают об "атаке дронов ВСУ" по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае.

Беспилотник якобы упал на частный дом, он полностью разрушен. По предварительной информации российской стороны, есть погибший.

Напомним, 18 июня дроны атаковали нефтебазу в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края.

В тот же день беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов в Ростовской области. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Их тушат уже второй день.

По данным источников, атаку по нефтебазам в РФ организовала СБУ.

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Российская ФедерацияАтака дронов