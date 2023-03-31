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Беспилотный истребитель Bayraktar с украинским мотором успешно прошел новые испытания

Фото: Bayraktar KIZILELMA успешно прошел новые испытания (twitter.com/RecepTayyipErdoğan)
Автор: Максим Шушко

Беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA успешно прошел проверку идентификационной системы на средней высоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара.

Истребитель "Байрактар" совершил свой третий полет в учебно-испытательном центре AKINCI.

“Bayraktar KIZILELMA успешно завершил испытание системы идентификации средней высоты. Это был третий тест, который мы проводили.», – отметил технический директор компании Baykar.

Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ украинского производства.

Ранее мы писали, Эрдоган показал, как выглядит новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.

Напомним, парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО.

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