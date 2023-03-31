Беспилотный истребитель Bayraktar с украинским мотором успешно прошел новые испытания

Беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA успешно прошел проверку идентификационной системы на средней высоте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара.
Истребитель "Байрактар" совершил свой третий полет в учебно-испытательном центре AKINCI.
“Bayraktar KIZILELMA успешно завершил испытание системы идентификации средней высоты. Это был третий тест, который мы проводили.», – отметил технический директор компании Baykar.
Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ украинского производства.
Ранее мы писали, Эрдоган показал, как выглядит новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.
Напомним, парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО.
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