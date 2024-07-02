Соглашение о безопасности является "частью моста" для Украины в НАТО, - США
США не рассматривают подписанное с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в качестве "заменителя" ее членства в НАТО. Документ является "частью моста" на этом пути, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Вы видели, как государственный секретарь и действующий президент говорили о том, насколько важно, чтобы был мост к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение о безопасности не является заменителем этому (членству Украины в НАТО, - ред.)", - сказал Пател. .
По его словам, США рассматривают соглашение с Украиной "как часть моста для того, чтобы в один день Украина могла присоединиться к НАТО".
Представитель Госдепа также в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей в Альянс.
"Мост" в НАТО
Вместо приглашения к членству в Альянсе, которое стремится получить Украина, ожидается, что в своем итоговом заявлении после саммита в Вашингтоне в июле НАТО пообещает создать "мост" в членство Украины в Альянсе. Подробнее об ожиданиях Украины от саммита НАТО - читайте по ссылке.
Соглашение о безопасности между Украиной и США
Двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности Украина и США подписали 13 июня.
В нем Киев обязался провести ряд институциональных реформ по пути страны к членству в Североатлантическом Альянсе.
По мнению президента Владимира Зеленского, США не поддерживают предоставление Украине приглашения в НАТО сегодня, чтобы не раздражать российского диктатора Владимира Путина.
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