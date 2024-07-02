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Соглашение о безопасности является "частью моста" для Украины в НАТО, - США

Вторник 02 июля 2024 03:24
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Соглашение о безопасности является "частью моста" для Украины в НАТО, - США Фото: заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США не рассматривают подписанное с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в качестве "заменителя" ее членства в НАТО. Документ является "частью моста" на этом пути, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Вы видели, как государственный секретарь и действующий президент говорили о том, насколько важно, чтобы был мост к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение о безопасности не является заменителем этому (членству Украины в НАТО, - ред.)", - сказал Пател. .

По его словам, США рассматривают соглашение с Украиной "как часть моста для того, чтобы в один день Украина могла присоединиться к НАТО".

Представитель Госдепа также в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей в Альянс.

"Мост" в НАТО

Вместо приглашения к членству в Альянсе, которое стремится получить Украина, ожидается, что в своем итоговом заявлении после саммита в Вашингтоне в июле НАТО пообещает создать "мост" в членство Украины в Альянсе. Подробнее об ожиданиях Украины от саммита НАТО - читайте по ссылке.

Соглашение о безопасности между Украиной и США

Двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности Украина и США подписали 13 июня.

В нем Киев обязался провести ряд институциональных реформ по пути страны к членству в Североатлантическом Альянсе.

По мнению президента Владимира Зеленского, США не поддерживают предоставление Украине приглашения в НАТО сегодня, чтобы не раздражать российского диктатора Владимира Путина.

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