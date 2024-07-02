Соглашение о безопасности является "частью моста" для Украины в НАТО, - США

США не рассматривают подписанное с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в качестве "заменителя" ее членства в НАТО. Документ является "частью моста" на этом пути, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Вы видели, как государственный секретарь и действующий президент говорили о том, насколько важно, чтобы был мост к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение о безопасности не является заменителем этому (членству Украины в НАТО, - ред.)", - сказал Пател. .

По его словам, США рассматривают соглашение с Украиной "как часть моста для того, чтобы в один день Украина могла присоединиться к НАТО".

Представитель Госдепа также в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей в Альянс.

"Мост" в НАТО