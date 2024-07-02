Безпекова угода є "частиною мосту" для України в НАТО, - США

США не розглядають підписану з Україною двосторонню безпекову угоду як "замінник" її членства в НАТО. Документ є "частиною мосту" на цьому шляху, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Ви бачили, як державний секретар і чинний президент говорили про те, наскільки важливо, щоби був міст до членства України в НАТО. Звісно, ця двостороння безпекова угода не є замінником цьому (членству України в НАТО, - ред.)", - сказав Пател.

За його словами, США розглядають угоду з Україною "як частину мосту для того, щоби в один день Україна могла приєднатися до НАТО».

Представник Держдепу також вкотре підкреслив, що Сполучені Штати підтримують політику відкритих дверей до Альянсу.

"Міст" у НАТО