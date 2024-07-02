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Безпекова угода є "частиною мосту" для України в НАТО, - США

Вівторок 02 липня 2024 03:24
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Безпекова угода є "частиною мосту" для України в НАТО, - США Фото: заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США не розглядають підписану з Україною двосторонню безпекову угоду як "замінник" її членства в НАТО. Документ є "частиною мосту" на цьому шляху, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ви бачили, як державний секретар і чинний президент говорили про те, наскільки важливо, щоби був міст до членства України в НАТО. Звісно, ця двостороння безпекова угода не є замінником цьому (членству України в НАТО, - ред.)", - сказав Пател.

За його словами, США розглядають угоду з Україною "як частину мосту для того, щоби в один день Україна могла приєднатися до НАТО».

Представник Держдепу також вкотре підкреслив, що Сполучені Штати підтримують політику відкритих дверей до Альянсу.

"Міст" у НАТО

Замість запрошення до членства в Альянсі, яке прагне отримати Україна, очікується, що у своїй підсумковій заяві після саміту у Вашингтоні в липні НАТО пообіцяє створити "міст" до членства України в Альянсі. Детальніше про очікування України від саміту НАТО - читайте за посиланням.

Безпекова угода між Україною та США

Двосторонню угоду про гарантії безпеки Україна і США підписали 13 червня.

В ній Київ зобов'язався провести низку інституційних реформ на шляху країни до членства у Північноатлантичному Альянсі.

На думку президента Володимира Зеленського, США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО сьогодні, щоб не дратувати російського диктатора Володимира Путіна.

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