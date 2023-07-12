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Победа в безопасности. Гарантии от G7 расширят двусторонние договоры с партнерами, - Зеленский

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Вильнюс, Среда 12 июля 2023 17:00
Победа в безопасности. Гарантии от G7 расширят двусторонние договоры с партнерами, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новые гарантии для Украины от "Большой семерки", которые были согласованы на саммите НАТО, будут расширены за счет договоров с партнерами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

"Результат саммита в Вильнюсе - это нужный и важный успех для Украины. Гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО, мы получили сегодня важный пакет гарантий", - отметил глава государства.

По его словам, сейчас Украина координирует с партнерами по "Большой семерке" гарантии безопасности, которые будут расширены в будущем при помощи договоренностей с основными союзниками.

"Украинская делегация везет домой значительную победу в сфере безопасности для Украины. Это открывает для нас новые возможности по безопасности", - добавил Зеленский.

Новая декларация G7 по Украине

Напомним, сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Это произошло во время саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе.

Согласно договоренностям, G7 обещает долгосрочно поддерживать Украину в сфере безопасности, а также в экономической сфере.

Со всеми деталями декларации можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский G7 Гарантии безопасности
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