"Безопасности нет - мероприятия нет": реакция властей и оборонки на удар по выставке оружия

Главное Удар по Киевской области: 24 июля Россия нанесла ракетный удар по локации в Киевской области, где находились представители украинской оборонной индустрии, погибли и ранены, в том числе работник польской оборонной компании.

24 июля Россия нанесла ракетный удар по локации в Киевской области, где находились представители украинской оборонной индустрии, погибли и ранены, в том числе работник польской оборонной компании. Реакция Зеленского: президент Владимир Зеленский сообщил о десяти погибших в результате удара и подчеркнул, что проводить выставки оружия с большим количеством людей рядом с жилой застройкой в условиях войны недопустимо.

президент Владимир Зеленский сообщил о десяти погибших в результате удара и подчеркнул, что проводить выставки оружия с большим количеством людей рядом с жилой застройкой в условиях войны недопустимо. Позиция Буданова: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал атаку очередным военным преступлением РФ и заявил, что организаторы подобных мероприятий должны нести персональную ответственность за безопасность людей.

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал атаку очередным военным преступлением РФ и заявил, что организаторы подобных мероприятий должны нести персональную ответственность за безопасность людей. Реакция оборонки: NAUDI, Украинский Совет оружейников и Brave1 призвали усилить защиту производителей и инженеров, отмечая, что отрасль остается приоритетной целью России.

Кто должен нести ответственность за безопасность участников мероприятия?

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что атака на Киевщину 24 июля – это очередное военное преступление России. По его словам, враг сознательно нанес удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации, являющиеся сознательным актом терроризма.

"Однако в условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет", - заявил Буданов.

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Он добавил, что этот урок не первый, но должен стать последним.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал атаку в своем вечернем обращении 24 июля. По его словам, причиной трагедии является исключительно российский террор, однако в условиях войны проведение выставок оружия с большим количеством людей, тем более рядом с жилой застройкой, недопустимо.

"Но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия. С кучей людей и тем более – рядом с домами. По состоянию на данный момент известно о 10 погибших от этого удара. Мои соболезнования родным и близким. Многие получили ранения и травмы", - заявил президент.

Как реагировали в оборонке

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что вся оборонная индустрия Украины является одной из приоритетных целей россии, поэтому производителям, инженерам и военным нужны системные решения для защиты. По его словам, отказаться от испытаний и демонстраций оружия индустрия не может, поскольку от этого зависит появление новых разработок на фронте, но безопасность людей должна являться безусловным приоритетом каждого такого мероприятия.

Руководитель Brave1 Андрей Гриценюк сообщил, что Brave1 не был организатором или партнером происшествия, однако назвал это большой потерей для индустрии и выразил соболезнования семьям погибших и пожелания выздоровления раненым.

Национальная ассоциация украинских оборонных индустрий (NAUDI) подчеркнула, что защита производителей и инженеров оборонной отрасли должна стать вопросом системного государственного внимания и общей ответственности.