"Безопасности нет - мероприятия нет": реакция властей и оборонки на удар по выставке оружия

В пятницу, 24 июля, Россия обстреляла выставку "Критически защищено" ассоциации "АРМАДА", которая состоялась в Киевской области. Известно о 10 погибших и около 100 пострадавших.
РБК-Украина собрала реакции представителей властей и оборонной индустрии.
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Кто должен нести ответственность за безопасность участников мероприятия?
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что атака на Киевщину 24 июля – это очередное военное преступление России. По его словам, враг сознательно нанес удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации, являющиеся сознательным актом терроризма.
"Однако в условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет", - заявил Буданов.
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Он добавил, что этот урок не первый, но должен стать последним.
Президент Владимир Зеленский также прокомментировал атаку в своем вечернем обращении 24 июля. По его словам, причиной трагедии является исключительно российский террор, однако в условиях войны проведение выставок оружия с большим количеством людей, тем более рядом с жилой застройкой, недопустимо.
"Но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия. С кучей людей и тем более – рядом с домами. По состоянию на данный момент известно о 10 погибших от этого удара. Мои соболезнования родным и близким. Многие получили ранения и травмы", - заявил президент.
Как реагировали в оборонке
Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что вся оборонная индустрия Украины является одной из приоритетных целей россии, поэтому производителям, инженерам и военным нужны системные решения для защиты. По его словам, отказаться от испытаний и демонстраций оружия индустрия не может, поскольку от этого зависит появление новых разработок на фронте, но безопасность людей должна являться безусловным приоритетом каждого такого мероприятия.
Руководитель Brave1 Андрей Гриценюк сообщил, что Brave1 не был организатором или партнером происшествия, однако назвал это большой потерей для индустрии и выразил соболезнования семьям погибших и пожелания выздоровления раненым.
Национальная ассоциация украинских оборонных индустрий (NAUDI) подчеркнула, что защита производителей и инженеров оборонной отрасли должна стать вопросом системного государственного внимания и общей ответственности.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что по факту российского удара открыто два уголовных производства.
Продолжается расследование по ст. 438 УК Украины (военные преступления) и по ч. 3 ст. 367 УК Украины относительно возможного ненадлежащего выполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что могло повлечь за собой гибель людей и другие тяжкие последствия.
Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что российская баллистическая ракета попала в частный спортивный комплекс в Киевской области, а не в полигон ВСУ.