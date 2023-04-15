Безопасная Пасха. СБУ дала рекомендации украинцам по поводу празднований

Россия не оставляет попыток дестабилизировать обстановку внутри Украины, поэтому украинцам во время Пасхальных праздников нужно быть очень осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
"Потерпев поражение на поле боя, Россия не оставляет попыток дестабилизировать обстановку внутри Украины, расшатать единство украинского общества. Для этого РФ применяет разнообразные инструменты, уделяя особое внимание религиозной тематике", - отметили в медиа-центре.
Служба безопасности Украины призывает граждан накануне праздников:
К тому же, в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.
Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.
РБК-Украина также сообщала о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.
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