Безопасная Пасха. СБУ дала рекомендации украинцам по поводу празднований

"Потерпев поражение на поле боя, Россия не оставляет попыток дестабилизировать обстановку внутри Украины, расшатать единство украинского общества. Для этого РФ применяет разнообразные инструменты, уделяя особое внимание религиозной тематике", - отметили в медиа-центре.

Служба безопасности Украины призывает граждан накануне праздников:

ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;

без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

К тому же, в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

РБК-Украина также сообщала о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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