Безпечний Великдень. СБУ дала рекомендації українцям щодо святкувань

Росія не полишає спроб дестабілізувати обстановку всередині України, тому українцям під час Великодніх свят треба бути вкрай обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
"Зазнаючи поразки на полі бою, Росія не полишає спроб дестабілізувати обстановку всередині України, розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ застосовує різноманітні інструменти, приділяючи особливу увагу релігійній тематиці", - зауважили в медіа-центрі.
Служба безпеки України закликає громадян напередодні свят:
До того ж в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua.
Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.
РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.
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