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Безопасные каникулы. Правоохранители напомнили правила поведения для детей во время отдыха

Фото: правила безопасного поведения для детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители напомнили правила безопасного поведения для детей во время летних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Уже менее месяца осталось до лета, а там детей ждут такие желанные летние каникулы.

Однако, чтобы отдых детей не был испорчен возможными неприятностями, правоохранители решили напомнить родителям несколько правил безопасного поведения.

Как подготовить детей к каникулам:

  • не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;
  • не оставляйте открытые окна в комнате, где находятся дети, даже если вышли на минутку;
  • контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются;
  • научите детей всегда говорить, куда они идут, вовремя приходить домой, никуда не уходить с незнакомцами без разрешения родителей;
  • если малышам приходится оставить дома - проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, за которыми можно обращаться за помощью (полиция - 102);
  • отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения. А лучше покажите своим примером, как следовать ПДД;
  • закрепите на одежде своих детей световозвращающие элементы - это сделает их заметными для водителей во тьме или в условиях ограниченной видимости;
  • подчеркивайте, что ходить и самостоятельно купаться на водоемах - опасно;
  • напомните о запрете на посещение лесов и мест, где происходили боевые действия;
  • расскажите о вреде алкоголя, наркотиков и табака, а также к чему может привести употребление этих веществ;
  • объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице;
  • обсудите алгоритм действий при срабатывании сигнала воздушной тревоги во время прогулки.

"Наши школьные офицеры постоянно работают с детками в школах, детских садах, вузах, как онлайн, так и офлайн, и в игровой, интересной форме рассказывают о правилах безопасного поведения, но напоминание никогда не будет лишним, если сможет предотвратить трагедию", - добавили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что власти Полтавской области определились с датами, когда в учебных заведениях общин начнутся летние каникулы.

Кроме этого мы писали, что нередко с приходом тепла подростки пытаются найти подработку. Однако работа несовершеннолетних в Украине имеет ряд ограничений.

Подробнее об условиях трудоустройства можно узнать в материале РБК-Украина.

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