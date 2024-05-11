Безопасные каникулы. Правоохранители напомнили правила поведения для детей во время отдыха

Правоохранители напомнили правила безопасного поведения для детей во время летних каникул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Уже менее месяца осталось до лета, а там детей ждут такие желанные летние каникулы.
Однако, чтобы отдых детей не был испорчен возможными неприятностями, правоохранители решили напомнить родителям несколько правил безопасного поведения.
Как подготовить детей к каникулам:
"Наши школьные офицеры постоянно работают с детками в школах, детских садах, вузах, как онлайн, так и офлайн, и в игровой, интересной форме рассказывают о правилах безопасного поведения, но напоминание никогда не будет лишним, если сможет предотвратить трагедию", - добавили в полиции.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что власти Полтавской области определились с датами, когда в учебных заведениях общин начнутся летние каникулы.
Кроме этого мы писали, что нередко с приходом тепла подростки пытаются найти подработку. Однако работа несовершеннолетних в Украине имеет ряд ограничений.
Подробнее об условиях трудоустройства можно узнать в материале РБК-Украина.
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