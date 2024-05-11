Безопасные каникулы. Правоохранители напомнили правила поведения для детей во время отдыха

Уже менее месяца осталось до лета, а там детей ждут такие желанные летние каникулы.

Однако, чтобы отдых детей не был испорчен возможными неприятностями, правоохранители решили напомнить родителям несколько правил безопасного поведения.

Как подготовить детей к каникулам:

не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;

не оставляйте открытые окна в комнате, где находятся дети, даже если вышли на минутку;

контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются;

научите детей всегда говорить, куда они идут, вовремя приходить домой, никуда не уходить с незнакомцами без разрешения родителей;

если малышам приходится оставить дома - проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, за которыми можно обращаться за помощью (полиция - 102);

отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения. А лучше покажите своим примером, как следовать ПДД;

закрепите на одежде своих детей световозвращающие элементы - это сделает их заметными для водителей во тьме или в условиях ограниченной видимости;

подчеркивайте, что ходить и самостоятельно купаться на водоемах - опасно;

напомните о запрете на посещение лесов и мест, где происходили боевые действия;

расскажите о вреде алкоголя, наркотиков и табака, а также к чему может привести употребление этих веществ;

объясните, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице;

обсудите алгоритм действий при срабатывании сигнала воздушной тревоги во время прогулки.

"Наши школьные офицеры постоянно работают с детками в школах, детских садах, вузах, как онлайн, так и офлайн, и в игровой, интересной форме рассказывают о правилах безопасного поведения, но напоминание никогда не будет лишним, если сможет предотвратить трагедию", - добавили в полиции.