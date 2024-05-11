Безпечні канікули. Правоохоронці нагадали правила поведінки для дітей під час відпочинку

Вже менш як місяць лишилось до літа, а там на дітей чекають такі бажані літні канікули.
Однак щоб відпочинок дітей не був зіпсований можливими неприємностями, правоохоронці вирішили нагадати батькам кілька правила безпечної поведінки.
Як підготувати дітей до канікул:
не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;
не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де перебувають діти, навіть якщо вийшли на хвилинку;
контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються;
навчіть дітей завжди говорити, куди вони йдуть, вчасно приходити додому, нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків;
якщо малечу доводиться залишити вдома - проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу (поліція - 102);
відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху. А краще покажіть власним прикладом, як дотримуватися ПДР;
закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи - це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;
наголошуйте, що ходити та самостійно купатися на водоймах - небезпечно;
нагадайте про заборону відвідування лісів та місць, де відбувалися бойові дії;
розкажіть про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну, а також до чого може призвести вживання цих речовин;
поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці;
обговоріть алгоритм дій у разі спрацювання сигналу повітряної тривоги під час прогулянки.
"Наші шкільні офіцери постійно працюють з дітками в школах, дитячих садках, вишах, як онлайн, так і офлайн, і в ігровій, цікавій формі розповідають про правила безпечної поведінки, але нагадування ніколи не буде зайвим, якщо зможе запобігти трагедії", - додали в поліції.