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Безпечні канікули. Правоохоронці нагадали правила поведінки для дітей під час відпочинку

Фото: правила безпечної поведінки для дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці нагадали правила безпечної поведінки для дітей під час літніх канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Вже менш як місяць лишилось до літа, а там на дітей чекають такі бажані літні канікули. 

Однак щоб відпочинок дітей не був зіпсований можливими неприємностями, правоохоронці вирішили нагадати батькам кілька правила безпечної поведінки.

Як підготувати дітей до канікул:

  • не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;
  • не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де перебувають діти, навіть якщо вийшли на хвилинку;
  • контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються;
  • навчіть дітей завжди говорити, куди вони йдуть, вчасно приходити додому, нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків;
  • якщо малечу доводиться залишити вдома - проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу (поліція - 102);
  • відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху. А краще покажіть власним прикладом, як дотримуватися ПДР;
  • закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи - це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;
  • наголошуйте, що ходити та самостійно купатися на водоймах - небезпечно;
  • нагадайте про заборону відвідування лісів та місць, де відбувалися бойові дії;
  • розкажіть про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну, а також до чого може призвести вживання цих речовин;
  • поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці;
  • обговоріть алгоритм дій у разі спрацювання сигналу повітряної тривоги під час прогулянки.

"Наші шкільні офіцери постійно працюють з дітками в школах, дитячих садках, вишах, як онлайн, так і офлайн, і в ігровій, цікавій формі розповідають про правила безпечної поведінки, але нагадування ніколи не буде зайвим, якщо зможе запобігти трагедії", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Полтавської області визначилась з датами, коли у навчальних закладах громад розпочнуться літні канікули.

Крім цього ми писали, що нерідко з приходом тепла підлітки намагаються знайти підробіток. Проте робота неповнолітніх осіб в Україні має ряд обмежень.

Детальніше про умови працевлаштування можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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