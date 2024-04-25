Летние каникулы в 2024 году. Когда начнут отдыхать дети в Полтавской области

Власти Полтавской области определились с датами, когда в учебных заведениях громад начнутся летние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина.

По его словам, первыми на каникулы в области пойдут школьники в Карловской, Кобелякской, Котелевской, Полтавской, Щербановской громадах - с 31 мая. Еще в 37 громадах области каникулы стартуют с 1 июня.

В 15 громадах каникулы начнутся 3 июня:

Великобудищанской;

Великорублевской;

Драбиновской;

Градижской;

Каменнопотоковской;

Комышнянской;

Краснолуцкой;

Мартыновской;

Нехворощанской;

Оржицкой;

Петровско-Роменской;

Пришибской;

Ромодановской;

Семеновской;

Шишацкой.

Для учащихся учреждений общего среднего образования в Терешковской громаде каникулы начнутся 7 июня. В 11 заведениях Глобинской громады - с 1 июня, еще в одном - с 3 июня. Для школьников в Михайловской громаде каникулы начнутся с 1 и 7 июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ряд категорий украинских семей могут получить льготы на бесплатное питание для детей в школах и садах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .