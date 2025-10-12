Безопасное небо над Украиной. ВСУ показали работу мобильных огневых групп по "Шахедам"

Российские оккупанты ежедневно запускают по мирным городам Украины дроны и ракеты, которые, кроме систем ПВО, сбивают и мобильные огневые группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушного командования "Восток" в Facebook .

На выложенном видео показана боевая работа мобильных огневых групп в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

"Работают зенитчики МВГ, они - наш щит в небе. Каждая сбитая вражеская цель - это сохраненная жизнь, дом, недопущенная трагедия. Безопасное небо над Украиной", - говорится в публикации.

Мобильные огневые группы в ВСУ

Мобильная огневая группа - подразделение противовоздушной обороны, которое осуществляет борьбу с воздушными целями на малых высотах, в частности, дронами.

Такие группы быстро перемещаются и занимают позиции для перехвата целей, которые пролетают мимо систем ПВО или летят на слишком низкой высоте. Они состоят из небольшого количества военных, которые передвигаются на нескольких транспортных средствах.

Мобильные огневые группы вооружены крупнокалиберными пулеметами, зенитными пушками или ПЗРК, установленными на шасси, нередко на пикапах.

Такие группы помогают ПВО, страхуют критически важные объекты и повышают гибкость системы обороны Украины в условиях массовых атак дронов.

Напомним, в сентябре глава Минобороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украине срочно необходимо 10 дополнительных систем Patriot для защиты от баллистических ракет РФ.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от США решения о поставках этих систем ПВО.

Потребность в таких системах возросла на фоне усиления ударов страны-агрессора по Украине. Оккупанты начали активно атаковать украинскую энергетику.