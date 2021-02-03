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Джефф Безос покидає пост CEO Amazon

США, Середа 03 лютого 2021 00:40
Джефф Безос покидає пост CEO Amazon
Фото: (instagram.com/jeffbezos)
Автор: Даша Харченко

Мільярдер, засновник компанії Amazon Джефф Безос залишить посаду генерального директора компанії. Це станеться у третьому кварталі 2021 року.

Про це повідомила прес-служба компанії на своєму сайті.

Безос перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Його місце займе очільник Amazon Web Services Енді Джессі.

Раніше стало відомо, що віце-президент Amazon Тім Брей звільнився з компанії, протестуючи проти рішення керівництва звільнити працівників складів, які протестували через умови роботи під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, засновник Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос пожертвував 791 млн доларів на збереження навколишнього середовища. Мільярдер передав гроші 16 організаціям з "Фонду Землі Безоса".

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