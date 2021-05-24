У рейтингу мільярдерів Forbes змінився лідер

Французький магнат моди Бернар Арно став найбагатшою людиною в світі зі статками в 186,3 мільярда доларів. Це більше, ніж у Джеффа Безоса зі статками 186 млрд доларів і Ілона Маска зі статками 147,3 мільярда доларів.

Статки Арно підскочили з 76 млрд доларів у березні 2020 року до 186,3 млрд доларів, що є значним зростанням більш ніж на 110 млрд доларів за останні 14 місяців, завдяки зростанню його групи LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

LVMH, яка також володіє такими брендами, як Fendi, Christian Dior і Givenchy, зросла на 0,4% в перші години торгів понеділка, в результаті чого ринкова капіталізація склала 320 млрд доларів, а особиста частка Арно збільшилася більш ніж на 600 млн доларів.

Завдяки "імпульсу" покупців в Китаї, LVMH зафіксувала виручку в розмірі 17 млрд доларів в першому кварталі 2021 року, що на 32% більше в порівнянні з тим же періодом 2020 року.

Протягом багатьох років на вершині списку мільярдерів Forbes домінували американці. Перше місце займали громадяни США Безос, Ілон Маск, Білл Гейтс і Уоррен Баффет протягом більшої частини двох десятиліть, і тільки Карлос Слім з Мексики підривав їх домінування.

З початку пандемії чисті активи найбагатших людей світу сильно коливалися, і багато з них підскочили на мільярди. Ілон Маск ненадовго став найбагатшою людиною в світі в січні 2021 року, коли його статки досягли 189,7 мільярда доларів. Це найбільше зростання на 165 млрд доларів з березня 2020 року, коли його статки становили 24,6 млрд доларів.