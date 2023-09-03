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Безвозмездные исследования от НСЗУ. На какие гормоны можно сдать анализы

Фото: анализы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Граждане Украины имеют право бесплатно получить необходимые лабораторные или инструментальные исследования. Это возможно при наличии направления от семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Получить услуги можно в медучреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

В частности, в перечень безвозмездных анализов также включены гормональные исследования, а именно:

  • тироксин (Т4 общий, Т4 свободный),
  • трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный),
  • тиреотропный гормон (ТТГ),
  • тиреоглобулин (ТГ),
  • паратгормон (ПТГ),
  • инсулин,
  • адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин),
  • кортизол (гидрокортизон),
  • соматотропный гормон (соматотропин, СТГ),
  • пролактин,
  • фоликулостимулирующий гормон,
  • вазопрессин (АДГ),
  • норадреналин,
  • хромогранин,
  • тестостерон,
  • эстрадиол,
  • инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1),
  • другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании.

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