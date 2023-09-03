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Безоплатні дослідження від НСЗУ. На які гормони можна здати аналізи

Фото: аналізи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Громадяни України мають право безкоштовно отримати необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження. Це можливо при наявності направлення від сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Зокрема до переліку безоплатних аналізів також включені гормональні дослідження, а саме:

  • тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний),
  • трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний),
  • тиреотропний гормон (ТТГ),
  • тиреоглобулін (ТГ),
  • паратгормон (ПТГ),
  • інсулін,
  • адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін),
  • кортизол (гідрокортизон),
  • соматотропний гормон (соматотропін, СТГ),
  • пролактин,
  • фоллікулостимулюючий гормон,
  • вазопресин (АДГ),
  • норадреналін,
  • хромогранін,
  • тестостерон,
  • естрадіол,
  • інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1),
  • інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.

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