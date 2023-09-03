Безоплатні дослідження від НСЗУ. На які гормони можна здати аналізи

Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Зокрема до переліку безоплатних аналізів також включені гормональні дослідження, а саме:

тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний),

трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний),

тиреотропний гормон (ТТГ),

тиреоглобулін (ТГ),

паратгормон (ПТГ),

інсулін,

адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін),

кортизол (гідрокортизон),

соматотропний гормон (соматотропін, СТГ),

пролактин,

фоллікулостимулюючий гормон,

вазопресин (АДГ),

норадреналін,

хромогранін,

тестостерон,

естрадіол,

інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1),

інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.

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