Безоплатні дослідження від НСЗУ. На які гормони можна здати аналізи

Громадяни України мають право безкоштовно отримати необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження. Це можливо при наявності направлення від сімейного лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".
Зокрема до переліку безоплатних аналізів також включені гормональні дослідження, а саме:
Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.
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