ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського відреагували на ранковий удар росіян по Харкову

Новость на русском →
Харків, Четвер 21 липня 2022 11:49
У Зеленського відреагували на ранковий удар росіян по Харкову Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ракетний удар по Харкову вранці є черговим терором мирних жителів. Росію необідно визнати державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Харків. Російські обстріли густонаселеного району міста. Є поранені та загиблі. Черговий терор мирних жителів. Росія стріляє виключно по вулицях житлових районів. Це країна - терорист. Росія має бути в списку держав-спонсорів тероризму", - написав Єрмак.

Він також зазначив, що нова західна зброя допоможе ЗСУ потужно відповісти російській боягузливій армії за всі злочини проти українців.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Харків з "Ураганів". Ворог обстріляв житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет.

Внаслідок атаки - вже 19 поранених, серед них - дитина. Чотири людини - у тяжкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Андрій Єрмак ракетный удар
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень