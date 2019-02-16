Для безпеки Європі необхідна американська присутність, - Чапутович

Він переконаний, що країни-члени НАТО повинні посилити обороноздатність

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил на Мюнхенской конференции по безопасности, что члены НАТО из ЕС должны укрепить свои оборонительные возможности и увеличить на это финансовые затраты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

Он отметил, что поддерживает взгляды, что страны-члены НАТО должны усилить обороноспособность, особенно европейские члены Альянса, и увеличить расходы.

"Мы должны улучшать нашу оперативную совместимость, чтобы наши вооруженные силы могли быть более эффективными под командованием НАТО", - добавил он.

Чапутович отметил, что Польша поддерживает и будет поддерживать развитие военной синергии в европейской части Североатлантического альянса. В то же время он предостерег, что термин "европейская стратегическая автономия" может означать желание создания самодостаточных сил, независимых от НАТО, обеспечивающих мировую безопасность.

"Если мы объясним, что это не то, чего мы хотим, и что мы хотим создать синергию в НАТО, то все нормально. Но если мы начинаем говорить де-факто о создании европейской армии, независимой от НАТО, то имеем проблему", - считает Чапутович.

"Чтобы предотвратить угрозы, с которыми мы имеем дело в Европе, особенно в Центральной и Восточной Европе, нам нужно американское присутствие на европейской земле. Это очень важно", - подчеркнул он.

Напомним, посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила, что США увеличит количество американских военнослужащих в Польше.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр не исключил, что в Польше в будущем будут размещены ядерные арсеналы НАТО.