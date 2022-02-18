Безпека, торгівля та енергетика. Куліба про суть союзу з Британією та Польщею

Ідея створення тристороннього альянсу України, Великої Британії та Польщі з'явилась у жовтні минулого року. Навіть новий етап безпекової кризи, який Росія розпочала у листопаді, не зупинив цю роботу.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Альянс трьох

Створення малих альянсів - непросте завдання з точки зору дипломатичної роботи, адже потрібно узгодити інтереси не двох, а трьох і більше країн. І під спільною заявою про запуск нового формату мають бути готові підписатися всі сторони, зазначив міністр.

"Я радий, що нам вдалося знайти спільні знаменники та виступити вчора, 17 лютого, зі спільною заявою, яка і є офіційним започаткуванням нового формату", - заявив Кулеба.

Що цей Альянс дає Україні

За його словами, опитування громадської думки свідчать, що понад 60% українців підтримують і створення нового тристороннього альянсу з британцями і поляками, і загалом втілення української стратегії малих альянсів.

"Ви знаєте, що це частина нашої проактивної зовнішньої політики згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності. І за попередні півтора роки ми вже створили Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадригу з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою", - повідомив він.

Кулеба зазначив, що всі ці альянси - не лише про створення груп дружніх країн.

"Для України йдеться насамперед про зміну психології в зовнішній політиці з постійного намагання лише приєднатися до інших на проактивне створення власних кіл впливу", - уточнив він.

Яка специфіка цього Альянсу

Кулеба розповів, що у двох інших малих альянсах України, Люблінському трикутнику та Квадризі, безпековий вимір також яскраво виражений. Люблінський трикутник має спільний військовий підрозділ, Литполукрбриг, до якого входять понад чотири з половиною тисячі українських, польських та литовських військових, а також посилену співпрацю у сфері прикордонного контролю, протидії гібридним загрозам, зокрема російській дезінформації.

"Україна вже втілює з Великою Британією та Польщею поглиблену військово-технічну співпрацю, але на двосторонньому рівні. Ви знаєте, що Україна вже отримала суттєве посилення для Збройних Сил від наших британських і польських партнерів, за що ми їм дуже вдячні", - повідомив він.

За його словами, попереду ще раунди переговорів щодо конкретних напрямів його розвитку. Кулеба перелічив напрями, яким надає пріоритет українська сторона. Це насамперед:

підтримка воєнно-політичним керівництвом партнерів практичних аспектів євроатлантичної інтеграції України,

консультативно-дорадча допомога з реалізації завдань оборонної реформи в Україні,

розширення географії підготовки підрозділів Збройних сил України за участю британських та польських інструкторів,

спільна участь у багатонаціональних військових навчаннях на території України,

співпраця з британськими та польськими партнерами у військово-технічній сфері, спрямована на задоволення нагальних потреб Збройних Сил України,

модернізація та переорієнтація вітчизняних підприємств оборонної промисловості на виробництво сучасної високотехнологічної продукції.

На наступному етапі Україна, Велика Британія та Польща готують до підписання меморандум, який визначить основні засади і завдання функціонування нового формату.

"Меморандум вже визначить конкретні напрями. Далі будемо активно розвивати новий формат, наповнювати його конкретними проєктами, виводити його на новий рівень, надавати йому нової ваги", - уточнив міністр.

У безпековій сфері крім військово-технічної співпраці Україна також бачить потенціал нового тристороннього альянсу в поглибленій взаємодії спецслужб і розвідок для боротьби з гібридними загрозами та підривною діяльністю, транснаціональною організованою злочинністю, міжнародним тероризмом та кіберзагрозами, координації взаємодії з метою належного реагування сектору безпеки на актуальні виклики та загрози регіональній безпеці.

Українська сторона також вбачає великий потенціал у розвитку торгівлі та інвестицій, великих інфраструктурних проєктів, розвитку транспортних коридорів і зміцненні енергетичної безпеки регіону, розвитку відновлюваної енергетики та іновацій, зазначив він.

"З повною упевненістю можна сказати, що новий тристоронній альянс України, Великої Британії та Польщі створює великі нові можливості для наших країн, для наших громадян і бізнесу. Київ, Лондон і Варшава налаштовані максимально втілити ці можливості тристоронньої співпраці в дійсність на благо трьох наших народів", - заявив Кулеба.

Чи буде розширення Альянсу

За словами Кулеби, Україна, Польща і Велика Британія мають реалістичне усвідомлення безпекових загроз в Європі, стратегію протидії викликам з боку РФ, а також значний потенціал тристоронньої взаємодії у галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлювальної.

"Велика Британія та Польща на тлі триваючої ескалації з боку РФ є лідерами з-поміж європейських партнерів, котрі найактивніше публічно підтримують Україну і демонструють готовність до всебічної взаємодії", - заявив він.