Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень: на що підуть кошти
Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,409 млрд гривень на придбання резервного запасу обладнання та матеріалів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Кошти виділяються з метою безперебійного надання комунальних послуг під час проходження опалювального сезону 2022/23 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 13 липня 2022 р. № 602-р.
Згідно з документом, кошти виділені для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту "УкрНДІводоканалпроект" на придбання:
- мобільних установок очищення води;
- автоцистерн для перевезення питної води;
- дизель-генераторів;
- газогенераторів;
- дренажно-фекальних насосів;
- пересувних котелень;
- пально-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже почав активну підготовку до опалювального сезону в умовах війни та розробляє різні сценарії.
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