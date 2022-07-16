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Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень: на що підуть кошти

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Україна, Субота 16 липня 2022 13:11
Уряд виділив на запас матеріалів для опалювального сезону 1,4 млрд гривень: на що підуть кошти Фото: Кабмін виділив 1,4 млрд гривень на резервний запас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,409 млрд гривень на придбання резервного запасу обладнання та матеріалів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Кошти виділяються з метою безперебійного надання комунальних послуг під час проходження опалювального сезону 2022/23 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 13 липня 2022 р. № 602-р.

Згідно з документом, кошти виділені для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту "УкрНДІводоканалпроект" на придбання:

  • мобільних установок очищення води;
  • автоцистерн для перевезення питної води;
  • дизель-генераторів;
  • газогенераторів;
  • дренажно-фекальних насосів;
  • пересувних котелень;
  • пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже почав активну підготовку до опалювального сезону в умовах війни та розробляє різні сценарії.

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Кабінет Міністрів України Опалювальный сезон
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