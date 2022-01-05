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Безпека Європи залежить від України, - Боррель

Автор: Марія Кучерявець

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки від України. І всі питання, які стосуються України, мають вирішуватися лише за її участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борреля під час брифінгу.

"Не може бути безпека Європи без безпеки України. Всі питання, які стосуються безпеки України мають обговорюватися за участі України", - сказав він.

Зазначимо, глава європейської дипломатії після свого візиту на Донбас також зробив заяву про нарощування російських військ біля кордонів України та попередив, що будь-яка агресія буде мати масштабні наслідки і величезну ціну.

Нагадаємо, Боррель вперше сьогодні відвідав лінію розмежування на Донбасі.

Додамо, напередодні свого візиту до України він заявив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.

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Російська ФедераціяУкраїнаЄвропа