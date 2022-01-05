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Боррель - Росії: агресія проти України матиме масштабні наслідки і величезну ціну

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Середа 05 січня 2022 16:44
Боррель - Росії: агресія проти України матиме масштабні наслідки і величезну ціну Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель після свого візиту на Донбас зробив заяву про нарощування російських військ біля кордонів України. Він попередив, що будь-яка агресія буде мати масштабні наслідки і величезну ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Борреля.

"Зараз конфлікт знаходиться на межі. Зараз наростає напруга навіть у відношенні європейської безпеки. Росія незвичайним способом нарощує війська і зброю вздовж українського кордону", - сказав він.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що під час першої зустрічі президентів США та Росії в Женеві складалося враження, що вони вибудовують лінії комунікації, але зараз світ спостерігає нарощування російських військ, а також висування "гарантій безпеки".

"Питання безпеки Європи і України це те питання, яке стосується українців і європейців. Тому ми тут сьогодні, щоб наголосити на повній підтримці ЄС незалежності і територіальної цілісності України... Ми тут для того, щоб працювати разом над деескалацією ситуації", - заявив Боррель.

Дипломат зазначив, що сьогодні головною метою є зниження напруги навколо України.

"Наша головна мета - зниження напруги. Це має відбуватися у ході переговорів, так і шляхом твердих заяв, щодо підтримки України... Будь-яка військова агресія проти України буде мати масштабні наслідки і величезну ціну", - додав він.

Нагадаємо, найближчими днями НАТО проведе термінову зустріч, щоб обговорити ситуацію на кордонах України.

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