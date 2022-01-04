"ЄС буде діяти рішуче": Боррель застеріг Росію від агресії проти України

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель наголосив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України. З такою заявою він виступив напередодні свого візиту до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Борреля польському агентству PAP .

"ЄС діятиме рішуче, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України. Нинішня ситуація є загрозою стабільності і безпеці не лише України, але і всього регіону, і її не можна обговорювати "без всіх зацікавлених сторін за столом", - зазначив Боррель.

Глава дипломатії ЄС виступив за участь Європи в переговорах щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає РФ.

"ЄС не може бути нейтральним спостерігачем на цих переговорах, якщо Росія дійсно хоче обговорити архітектуру європейської безпеки. Ми будуємо спільну зовнішню політику і політику безпеки і загальну політику безпеки і оборони саме з цією метою", - наголосив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС "підтримує регулярні контакти зі своїми українськими колегами", а мета його першої закордонної поїздки в 2022 році - поговорити з українськими партнерами ЄС про їх занепокоєння і про те, що можна зробити для їх вирішення.

"Я також хочу підкреслити, що Україна, як і будь-яка інша країна в світі, має право і може вільно вибирати свої політичні та безпекові альянси або партнерства. Ніхто не буде ухвалювати рішення з питань, пов'язаних з Україною, без України", - резюмував Боррель.