Безпеку аеропорту Кабула забезпечать союзники США, - Блінкен

За безпеку аеропорту Кабула після виведення американських військ з Афганістану відповідатимуть інші країни. Евакуації потребують 300 громадян США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю держсекретаря США Ентоні Блінкена телеканалу NBC.
Держсекретар зазначив, що в суботу високопоставлений представник талібів у виступі по телебаченню і радіо запевнив, що афганцям буде гарантована свобода пересування після 31 серпня.
"У регіоні є низка країн, з якими ми дуже тісно співпрацюємо. Вони зосереджені на тому, як забезпечити, щоб аеропорт залишався відкритим або знову відкрився після нашого відходу, гарантувати прибуття і відліт рейсів, - дотримуватися належної безпеки. Ми провели велику технічну роботу над тим, що буде потрібно для підтримки роботи аеропорту. Ми поділилися цим з тими країнами, і у нас буде план подальших дій", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США зараз перебувають на фінальному етапі евакуації з Афганістану.
Також РБК-Україна писало про те, що представники радикального руху "Талібан" запропонували Туреччині взяти під контроль роботу аеропорту в Кабулі.