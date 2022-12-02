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Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута

Фото: Киев подготовил план на случай блекаута (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В случае блекаута в Киеве сделают бесплатный проезд в общественном транспорте. Движение метро будет остановлено, а станции будут использовать как укрытие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что нужно быть готовыми к разным вариантам, поскольку россияне коварны и безжалостны.

"В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным", - написал Кличко.

Мэр отметил, что все автобусные парки Киева обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому столица имеет возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.

Кличко также написал, что в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения движение поездов метрополитена будет приостановлено. 45 подземных станций будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытия во время воздушной тревоги. Вход на станции метро будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны:

  • интернет-связь;
  • электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты);
  • питьевая вода;
  • санитарные узлы.

По словам Кличко, средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому украинцам нужно одевать зимнюю одежду и иметь с собой теплые вещи.

При этом станции наземного участка метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время тревоги).

Отметим, что больницы в Украине не будут закрываться даже в условиях блекаута, но медучреждениям нужно сократить количество используемых помещений.

Напомним, в ДТЭК считают, что Украина сможет выйти на плановые графики отключения электроэнергии в ближайшие недели.

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КиевблекаутЭлектроэнергия