ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Украине удастся перейти на плановые графики отключения света: ответ ДТЭК

Новина українською →
Киев, Пятница 02 декабря 2022 17:49
Когда Украине удастся перейти на плановые графики отключения света: ответ ДТЭК Фото: на переход страны к плановым отключениям света уйдет несколько недель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На переход энергосистемы Украины к исключительно плановым графикам отключения света уйдут недели.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Чтобы перейти на плановые отключения, нужно добавить больше мощности. Для этого нужно запустить блоки, которые были остановлены после последней атаки. Над этим работаем, часть блоков уже работает. Также температура идет вниз, поэтому потребление растет, поэтому мощности нужно еще больше", - отметил Сахарук.

По его словам, с имеющимся темпом Украина сможет выйти на плановые графики в ближайшие недели.

"Речь идет не о днях, а неделях", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, спикер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что украинцы должны подготовиться к длительным отключениям света или блекаута. Для этого необходимо утеплить дома и подготовить запас пищи и воды.

Также ранее в Минэнерго назвали ответственных за справедливость графиков отключений света. По словам министра, виновные будут нести ответственность за срыв заявленных графиков отключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
График отключения света Электроэнергия ДТЭК
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии