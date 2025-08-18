Бесплатный чекап от государства. Какие болезни можно будет проверить со следующего года

Министерство здравоохранения с 1 января запускает бесплатную услугу по диагностике состояния здоровья для людей в возрасте от 40 лет, эта услуга будет предоставляться для проверки риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых других заболеваний.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время презентации Программы правительства заявил профильный министр Виктор Ляшко.

"Мы запускаем с 1 января профилактические медицинские осмотры, так называемый "чекап", для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ментального здоровья с потенциальным расширением на другие болезни", - сказал он.

Министр добавил, что такие услуги для людей в возрасте от 40 лет будут предоставлять не только государственные больницы.

"Это люди старше 40 лет, которые могут воспользоваться в любом заведении - или государственном, или коммунальном, или частном, который присоединится к этой программе. Мы как государство будем платить и за качество, и за сервис", - прокомментировал Ляшко.

Также правительство будет расширять программу "Доступные лекарства" для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, кроме того, с 1 января запускаются новые тарифы для кардиохирургической помощи.