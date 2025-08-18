ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бесплатный чекап от государства. Какие болезни можно будет проверить со следующего года

Понедельник 18 августа 2025 16:42
UA EN RU
Бесплатный чекап от государства. Какие болезни можно будет проверить со следующего года Фото: Диагностика болезней в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Министерство здравоохранения с 1 января запускает бесплатную услугу по диагностике состояния здоровья для людей в возрасте от 40 лет, эта услуга будет предоставляться для проверки риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых других заболеваний.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время презентации Программы правительства заявил профильный министр Виктор Ляшко.

"Мы запускаем с 1 января профилактические медицинские осмотры, так называемый "чекап", для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ментального здоровья с потенциальным расширением на другие болезни", - сказал он.

Министр добавил, что такие услуги для людей в возрасте от 40 лет будут предоставлять не только государственные больницы.

"Это люди старше 40 лет, которые могут воспользоваться в любом заведении - или государственном, или коммунальном, или частном, который присоединится к этой программе. Мы как государство будем платить и за качество, и за сервис", - прокомментировал Ляшко.

Также правительство будет расширять программу "Доступные лекарства" для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, кроме того, с 1 января запускаются новые тарифы для кардиохирургической помощи.

Напомним, во время презентации премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство планирует запустить услугу бесплатного чекапа состояния здоровья с начала следующего года. Эта услуга будет доступна раз в год. Глава правительства подчеркнула, что важна системная диагностика болезней для их своевременного выявления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Болезни Врачи
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия