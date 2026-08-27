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Бесплатные залы и чай: "Укрзализныця" изменила работу вокзалов из-за задержки поездов

18:45 27.08.2026 Чт
1 мин
В компании нашли выход для людей, которые вынуждены ждать поезда из-за изменений в графиках
aimg Валерий Ульяненко
Фото: залы ожидания на железнодорожных вокзалах сделали бесплатными (Getty Images)

Все платные залы ожидания на украинских ж/д вокзалах сделали бесплатными до утра пятницы. Это связано со смещениями в графиках движения поездов из-за воздушных угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Из-за угрозы применения баллистики и атаки реактивных беспилотников "Шахед" в графиках движения поездов возникли вынужденные задержки.

"Пока железнодорожники операционно работают над восстановлением графика движения и безопасного движения поездов, вокзалы остаются открытыми для пассажиров", - говорится в заявлении.

Платные залы ожидания бесплатно принимают всех пассажиров, которые вынуждены ждать своего рейса. В частности, семьи с детьми, людей постарше и всех пассажиров с задержанных рейсов.

Кроме того, люди могут бесплатно получить питьевую воду и чай. На вокзалах непрерывно работают "Пункты несокрушимости", где можно зарядить мобильные устройства и переждать тревогу или задержку поезда.

В компании отметили, что в сложные моменты пассажиров не оставляют один на один с ситуацией, а делают все, чтобы они добирались до места назначения безопасно.

Напомним, сегодня десятки поездов "Укрзализныци" двигаются с опозданием из-за боевых действий.

На утро наибольшую задержку имел поезд №775/776 Сумы - Киев-Пас. Он отставал от расписания на 15 часов 37 минут.

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