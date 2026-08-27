Бесплатные залы и чай: "Укрзализныця" изменила работу вокзалов из-за задержки поездов

Из-за угрозы применения баллистики и атаки реактивных беспилотников "Шахед" в графиках движения поездов возникли вынужденные задержки.

"Пока железнодорожники операционно работают над восстановлением графика движения и безопасного движения поездов, вокзалы остаются открытыми для пассажиров", - говорится в заявлении.

Платные залы ожидания бесплатно принимают всех пассажиров, которые вынуждены ждать своего рейса. В частности, семьи с детьми, людей постарше и всех пассажиров с задержанных рейсов.

Кроме того, люди могут бесплатно получить питьевую воду и чай. На вокзалах непрерывно работают "Пункты несокрушимости", где можно зарядить мобильные устройства и переждать тревогу или задержку поезда.

В компании отметили, что в сложные моменты пассажиров не оставляют один на один с ситуацией, а делают все, чтобы они добирались до места назначения безопасно.