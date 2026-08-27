Безкоштовні зали та чай: "Укрзалізниця" змінила роботу вокзалів через затримку поїздів

Через загрозу застосування балістики та атаку реактивних безпілотників "Шахед" у графіках руху поїздів виникли вимушені затримки.

"Поки залізничники операційно працюють над відновленням графіка руху та безпечним рухом поїздів, вокзали залишаються відкритими для пасажирів", - йдеться у заяві.

Платні зали очікування безкоштовно приймають усіх пасажирів, які вимушені чекати на свій рейс. Зокрема, родини з дітьми, людей старшого віку та усіх пасажирів із затриманих рейсів.

Крім того, люди можуть безкоштовно отримати питну воду та чай. На вокзалах безперервно працюють "Пункти незламності", де можна зарядити мобільні пристрої та перечекати тривогу чи затримку потяга.

В компанії зауважили, що у складні моменти пасажирів не залишають сам на сам із ситуацією, а роблять усе, щоб вони діставалися місця призначення безпечно.