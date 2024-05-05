Бесплатное протезирование: кому доступно и какие документы нужны

Украинцы могут получить протезы бесплатно. Государство покрывает затраты на установку протезов, их обслуживание и ремонт при необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

На бесплатный протез имеют право абсолютно все украинцы, не только военные или получившие травму в результате боевых действий. Речь идет о:

военных, правоохранителях, ветеранов;

пострадавших от войны гражданских;

лицах с инвалидностью, получивших инвалидность не из-за боевых действий;

детях с инвалидностью, детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для того, чтобы получить протез бесплатно, нужно подать документы. Это можно сделать, обратившись к социальному работнику, который есть в медучреждении, или врачу. Также можно обратиться в центр предоставления админуслуг, органы соцзащиты или Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Подать документы можно онлайн через электронный кабинет личности с инвалидностью.

Какие документы необходимы для бесплатного протезирования: