Безкоштовне протезування: кому доступне та які документи потрібні

Українців можуть отримати протези безкоштовно. Держава покриває витрати на встановлення протезів, їх обслуговування та ремонт за потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерство соціальної політики.

На безкоштовний протез мають право абсолютно усі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій. Йдеться про:

військових, правоохоронців, ветеранів;

постраждалих від війни цивільних;

осіб з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії;

дітей з інвалідністю, дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Для того, щоб отримати протез безкоштовно потрібно подати документи. Це можна зробити, звернувшись до соціального працівника, який є у медзакладі, чи лікаря. Також можна звернутися до центру надання адмінпослуг, органи соцзахисту чи Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Які документи необхідні для безкоштовного протезування: