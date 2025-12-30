RU

Общество Образование Деньги Изменения

Бесплатное питание для всех школьников введут в 2026 году: детали

Фото: Школьный обед (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С сентября 2026 года ученики 1-11 классов по всей Украине будут получать бесплатное питание. Правительство уже готовит все необходимые решения для запуска программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, для реализации первого этапа программы громадам уже направили почти 5,9 млрд гривен субвенции. Всего в Государственном бюджете на 2026 год на бесплатное питание школьников предусмотрено 14,4 млрд гривен.

Отдельно правительство заложило средства на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатные, но и качественные горячие обеды.

Свириденко напомнила, что с начала 2025 года бесплатное питание уже действует для учеников 1-4 классов по всей стране, а с сентября горячие обеды получают также ученики 1-11 классов в прифронтовых общинах.

"Наш приоритет - создать условия для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места жительства или формата обучения", - подчеркнула премьер-министр.

Ранее РБК-Украина рассказывало о введении бесплатного питания для всех учеников 1-11 классов в Украине с 2026 года, на что предусмотрены средства в проекте госбюджета. Программой планируют охватить 4,4 млн школьников, а финансирование образования в 2026 году существенно возрастет.

Также мы писали об обновлении норм питания в школах и детсадах Украины, которые касаются времени обеда, состава меню и обязательного горячего приема пищи. В частности, обед рекомендуют начинать раньше, увеличивают порции овощей и злаков, а также разрешают безлактозные и растительные продукты для детей с медицинскими показаниями. Также введены гибкие правила питания в укрытиях с учетом ситуации с безопасностью.

