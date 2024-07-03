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Безэкипажные катера атакуют Новороссийск, где расположена военно-морская база РФ, - росСМИ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Об атаке безэкипажных катеров на Новороссийск заявил мэр города Кравченко. Также взрывы пишут местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские СМИ и telegram-каналы.

Россияне традиционно обвиняют в ударе по городу Вооруженные Силы Украины.

Местные жители пишут, что уже около 30 минут слышны взрывы со стороны моря. Власти просят жителей города не подходить к окнам, спрятаться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон и сплошными стенами.

В городе звучит тревога.

Напомним, в начале июня партизаны отследили, как оккупанты разгружают ракеты "Калибр" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Их захватчики используют для ударов по Украине.

17 мая СБУ и ГУР более чем сотней дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В последнем взрывалось в районе мазутного терминала и на железнодорожной станции.

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