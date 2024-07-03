Безэкипажные катера атакуют Новороссийск, где расположена военно-морская база РФ, - росСМИ

Напомним, в начале июня партизаны отследили, как оккупанты разгружают ракеты "Калибр" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Их захватчики используют для ударов по Украине.

17 мая СБУ и ГУР более чем сотней дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В последнем взрывалось в районе мазутного терминала и на железнодорожной станции.

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