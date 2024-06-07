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Партизаны зафиксировали разгрузку крылатых ракет в порту Новороссийска

Россия, Пятница 07 июня 2024 08:24
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Партизаны зафиксировали разгрузку крылатых ракет в порту Новороссийска Фото: ракеты "Калибр" (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны отследили, как оккупанты разгружают ракеты "Калибр" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Их захватчики используют для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агентам нашего движения, которые работают в порту, удалось разведать процесс выгрузки крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска", - говорится в сообщении.

Сейчас партизаны работают над тем, чтобы обнаружить сами склады с этими ракетами.

"Мы изучаем графики прибытия кораблей и передаем эту информацию в нужные руки", - отмечают в "Атеш".

Партизаны зафиксировали разгрузку крылатых ракет в порту Новороссийска

Ситуация в Новороссийске

После удара украинских спецслужб по штабу Черноморского флота в Крыму в сентябре 2023 года, оккупанты перебросили около 15 кораблей в порт Новороссийска. С того времени он стал главным морским хабом для деятельности россиян в Черном море в контексте войны в Украине.

В апреле партизаны разведали военно-морскую базу оккупантов в Новороссийске Краснодарского края РФ. Уже в мае удалось выяснить, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, надеясь защититься от ударов дронов.

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