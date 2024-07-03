Безекіпажні катери атакують Новоросійськ, де розташовано військово-морську базу РФ, - росЗМІ

Нагадаємо, на початку червня партизани відстежили, як окупанти розвантажують ракети "Калібр" у порту Новоросійська (Краснодарський край РФ). Їхні загарбники використовують для ударів по Україні.

17 травня СБУ та ГУР понад сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. В останньому вибухало в районі мазутного термінала та на залізничній станції.

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