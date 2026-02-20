"Этого недостаточно": в ОП озвучили три требования к военной помощи от ЕС

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, чего Украине не хватает от союзников, Жовква отметил, что это и деньги, и политическая воля, и просто физическая нехватка производственных возможностей.

"Возьмем деньги. Мы благодарны за кредит ЕС в 90 млрд евро на два года, и благодарны, что 60 млрд евро пойдут именно на военные нужды Украины. Достаточно ли это? Нет, не достаточно. Мы хотели больших объемов, хотели немножко другую модель", - заявил Жовква.

Он также подчеркнул, что уже обсудил с Европейской службой внешних действий, которая отвечает за военную составляющую кредита, каким именно образом будут распределять эти средства.

"Хотим, чтобы это было быстрее. Хотим, чтобы не было никаких дополнительных условий на выделение средств на военную помощь. И хотим, чтобы это было без лишней бюрократии", - добавил замглавы Офиса президента.

Жовква также подчеркнул, что, в свою очередь, Украина в поддержке военной помощи должна работать четко, предоставляя партнерам свои планы и свои потребности.