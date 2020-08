У Бейруті військові витіснили протестувальників із будівель міністерств

Кількість постраждалих зросла до 450

Армія Лівану витіснила демонстрантів з будівель міністерств закордонних справ, економіки та енергетики в Бейруті. Військові відкривали вогонь.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними телеканалу, зараз на вулицях Бейрута повернувся відносний спокій.

За останніми даними Червоного Хреста, постраждало близько 450 осіб. Багато протестувальників отримали травми. Є інформація, що під час зіткнень загинув один поліцейський.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/nitcgFrJCr