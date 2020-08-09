У Бейруті військові витіснили протестувальників із будівель міністерств

Фото: протести в Бейруті (twitter.com/vdremdjiev)

Кількість постраждалих зросла до 450

Армія Лівану витіснила демонстрантів з будівель міністерств закордонних справ, економіки та енергетики в Бейруті. Військові відкривали вогонь.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними телеканалу, зараз на вулицях Бейрута повернувся відносний спокій.

За останніми даними Червоного Хреста, постраждало близько 450 осіб. Багато протестувальників отримали травми. Є інформація, що під час зіткнень загинув один поліцейський.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/nitcgFrJCr — Gino Raidy (@GinoRaidy) August 8, 2020

Раніше повідомлялося, що в ході масової антиурядової демонстрації в столиці Лівану почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів. Поліція під час зіткнень використовувала сльозогінний газ і спецзасоби.

Протести в ліванській столиці спалахнули після того, як в порту Бейрута сталися потужні вибухи, жертвами яких стали понад 150 осіб. Вибухи спричинили пошкодження і руйнування тисяч будівель.

Невдоволені діями влади ліванці вийшли на вулиці 7 серпня; протестувальники звинувачували уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків.

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб закликав провести дострокові парламентські вибори в зв'язку з вибухом в порту Бейрута, таку заяву він зробив на тлі захоплення урядових будівель.