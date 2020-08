В Бейруте военные вытеснили протестующих из зданий министерств

Число пострадавших возросло до 450

Армия Ливана вытеснила демонстрантов из зданий министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте. Военные открывали огонь.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, сейчас на улицах Бейрута вернулось относительное спокойствие.

По последним данным Красного Креста, пострадали около 450 человек. Многие протестующих получили травмы. Есть информация, что во время столкновений погиб один полицейский.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/nitcgFrJCr