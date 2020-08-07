В Бейруті почались антиурядові протести

У Бейруті (Ліван) через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду. Поліція застосовувала сльозогінний газ для розгону мітингувальників.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, мітингарі під будівлею парламенту Лівану почали звинувачувати уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків. У ході демонстрацій сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Мітингарі розпалювали вогонь та кидали каміння у правоохоронців. У відповідь поліцейські застосовували сльозогінний газ. Кілька осіб поранено.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, вибух у Бейруті стався в результаті недбалого зберігання на території порту понад 200 тонн нітрату амонію.

Крім того, внаслідок вибуху свої домівки змушені були покинути 300 тисяч місцевих жителів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що жертвами вибуху в ліванській столиці стали понад 150 осіб.

Додамо, у Лівану немає коштів на відновлення столиці після потужного вибуху; збитки оцінюються мільярдами доларів.